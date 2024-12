20 jaar cel voor ex-man Pelicot in Franse verkrachtingszaak, ook alle anderen schuldig

In de geruchtmakende Franse verkrachtingszaak rond Gisèle Pelicot heeft de rechtbank haar ex, Dominique Pelicot, veroordeeld tot 20 jaar cel. Dat is gelijk aan de eis van justitie, en de maximale straf die hij kon krijgen.

Dominque Pelicot had bekend dat hij zijn toenmalige vrouw heeft gedrogeerd en verkracht en dat hij tientallen mannen had uitgenodigd om haar ook te verkrachten. Ook alle andere verdachten zijn schuldig bevonden aan seksueel geweld of verkrachting, ook zij zijn veroordeeld tot celstraffen. Zes mannen komen vrij omdat ze al lang genoeg in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

In de zaak, voor de rechtbank in Avignon, stonden 51 mannen terecht. De Franse justitie had in de zaak celstraffen geëist van vier tot twintig jaar. Eén verdachte is voortvluchtig, zo werd vandaag duidelijk. Het gaat om een man van 30 die 12 jaar cel heeft gekregen; hij zit in Marokko.