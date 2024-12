Ook Artsen zonder Grenzen, Human Rights Watch beschuldigen Israël van genocide

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zeggen dat het er alle schijn van heeft dat Israël genocide pleegt in Gaza. Dat stellen de organisaties op basis van twee eigen afzonderlijke onderzoeken, die de organisaties vandaag publiceerden.

Juridisch gezien ligt de lat erg hoog om volkerenmoord vast te stellen. Zo'n proces neemt vaak vele jaren in beslag en Israël weerlegt de genocidebeschuldigingen met klem. Er loopt inmiddels een zaak bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag, maar het is dus niet in een rechtszaak aangetoond.

Wel wordt Israël inmiddels door meerdere landen, een groeiend aantal experts en ook mensenrechtenorganisaties van genocide beschuldigd. Zo heeft Israël volgens Human Rights Watch sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza vorig jaar oktober Palestijnen op de Gazastrook opzettelijk de toegang ontzegd tot bijvoorbeeld drinkwater en op andere manieren levensomstandigheden gecreëerd met als doel de "fysieke vernietiging" van Palestijnen, "geheel of gedeeltelijk".

Daarmee maakt Israël zich volgens Human Rights Watch schuldig aan een "daad van genocide" onder de Genocideconventie van 1948.

Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Oren Marmorstein, schrijft op X dat de waarheid "compleet het tegenovergestelde" is van wat HRW beweert. Zo heeft Israël volgens Marmorstein sinds het begin van de oorlog de toevoer van drinkwater gefaciliteerd, schrijft hij, ondanks voortdurende aanvallen van Hamas. Marmorstein claimt dat het onderzoek verder "vol met leugens" staat.

Eigen observaties

Artsen zonder Grenzen stelt dat er met name in het noorden van de Gazastrook duidelijke tekenen zijn van "etnische zuiveringen". De hulporganisatie baseert zich hierbij onder meer op verklaringen van eigen medewerkers die actief zijn in het gebied.

Die eigen observaties komen volgens AzG overeen "met de beschrijvingen die worden gegeven door een toenemend aantal juridische experts en organisaties, die concluderen dat er sprake is van genocide in Gaza". Artsen zonder Grenzen benadrukt daarbij dat het zelf niet de autoriteit of wettelijke bevoegdheid heeft om genocide vast te stellen.

De claims van de organisaties volgen op een soortgelijk onderzoek van Amnesty International, begin deze maand. Amnesty bestempelde toen als eerste grote mensenrechtenorganisatie het handelen van Israël in Gaza als genocide.

Israël reageerde toen fel en weersprak de genocidebeschuldiging in felle bewoordingen. Het land beriep zich op zelfverdediging en stelde dat het zich houdt aan het oorlogsrecht. Verder beschuldigde de Israëlische regering mensenrechtenorganisaties, en ook de VN en het ICJ, van vooringenomenheid.