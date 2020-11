Verscheurd Peru krijgt derde president in week tijd

Peru krijgt voor de derde keer in een week een nieuwe president. Het Peruaanse parlement heeft Francisco Sagasti (76) aangewezen als de nieuwe interim-leider van het land, nadat diezelfde parlementsleden zondag interim-president Merino na een paar dagen opdroegen weer op te stappen.

Na Merino's aantreden gingen in het hele land mensen de straat op. Bij die protesten vielen twee doden en tientallen gewonden.

Verscheurd land

Merino werd vorige week interim-president als opvolger van de populaire Martin Vizcarra. Die zou in 2014 als regionaal gouverneur steekpenningen hebben aangenomen van projectontwikkelaars. Hij ontkent die aantijgingen, maar werd toch afgezet. Vizcarra was niet populair in het parlement, maar wel onder de bevolking.

Sagasti krijgt nu de taak het verscheurde land te helen en de politieke crisis op te lossen. Na zijn benoeming gingen mensen enthousiast met vlaggen en toeters de straat op.

Krediet

Sagasti is een gerespecteerd, ervaren politicus van centrumpartij Partido Morado. Hij werkte ook nog een aantal jaren bij de Wereldbank. Daarnaast was hij een van de weinigen in het parlement die tegen het afzetten van Vizcarra stemde, wat hem mogelijk krediet heeft opgeleverd bij de Peruvianen die boos de straat op gingen.

"We zullen er alles aan doen mensen hoop te bieden en ze te laten zien dat ze op ons kunnen vertrouwen", zei Sagasti na zijn beëdiging. Vervolgens bezocht hij een gewonde demonstrant in het ziekenhuis.

Peru is al jaren in de greep van politieke corruptieschandalen. De afgelopen vijf jaar is tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. De vier voorgangers van Vizcarra zijn allemaal verdachten geweest in corruptieonderzoeken.