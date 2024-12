Spookrijder (70) doorkruist Limburg in dertig kilometer lange dollemansrit

Om 04.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag kwam de eerste melding binnen bij de politie in Limburg. De Belgische politie riep de Nederlandse collega's op om alvast klaar te gaan staan naast de snelweg in Stein.

Toen de spookrijder op hoge snelheid langskwam, zetten de Nederlandse agenten met verschillende auto's de achtervolging in op de 'goede' weghelft. Met sirenes, lichtsignalen, zwaailichten en stoptekens probeerden ze de spookrijder te stoppen. Maar de automobilist ging niet op de rem. In plaats daarvan maakte hij alleen maar meer vaart.

Pas in Duitsland lukte het de Duitse autowegpolitie om de man te stoppen. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. De man is niet opgepakt, maar overgebracht naar een ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak verder.