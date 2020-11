Van Duijvenbode verslaat wereldkampioen Wright, Van Gerwen klaart klus snel

Dirk van Duijvenbode blijft de dartswereld verbazen. De 28-jarige darter zorgde maandagavond voor een daverende verrassing tijdens de Grand Slam of Darts. Van Duijvenbode was in de eerste groepswedstrijd te sterk voor regerend wereldkampioen Peter Wright.

Voor Van Duijvenbode, die voor het eerst deelneemt aan de Grand Slam of Darts, begon het duel met Wright met een domper. De eerste leg, die door Van Duijvenbode was begonnen, ging naar de Schotse nummer twee van de wereldranglijst.

Meteen daarna brak Van Duijvenbode echter terug. Tot 4-4 in legs ging de score gelijk op, waarna Van Duijvenbode toesloeg in de negende en beslissende leg. Daarvoor had hij wel liefst acht matchdarts nodig.

Auberginekwekerij

Van Duijvenbode is naast semiprofessioneel darter ook medewerker op de administratie van een auberginekwekerij. Vorige maand haalde hij verrassend de finale van de World Grand Prix Darts.

De andere wedstrijd in de poule van Van Duijvenbode en Wright werd gewonnen door Devon Petersen. De Zuid-Afrikaan was met 5-2 te sterk voor Ian White.