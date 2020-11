Telstar-bankzitter maakt er twee voor de VS, beide op aangeven van PSV-talent

Soto mocht een kwartier voor tijd zijn debuut maken, Ledezma betrad tien minuten eerder al voor het eerst in een shirt van Team USA het veld. Naast beide debutanten stonden Sergiño Dest (ex-Ajax), Ulysses Llanez (sc Heerenveen) en Matt Miazga (ex-Vitesse) in de basis.

De ruime oefenzege van de Verenigde Staten op Panama (6-2) had een hoog eerste- en eredivisie-gehalte. Telstar-aanvaller Sebastian Soto maakte de 4-2 en 6-2, beide op aangeven van PSV's Richard Ledezma.

Dat Soto en Ledezma bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten zitten is gezien hun status op clubniveau opmerkelijk. De 20-jarige Soto moet dit seizoen vaak genoegen nemen met een rol als invaller bij Telstar, dat hem huurt van Hannover 96.

En Ledezma, eveneens 20 jaar, speelt vooral bij Jong PSV en dankt zijn twee invalbeurten in het eerste elftal van de Eindhovenaren aan het coronavirus dat er flink huishield.

Maar de Verenigde Staten zetten duidelijk in op de jeugd. De basiself was de op een na jongste in de historie, met broekies als Llanez (19), Gio Reyna (18), Dest (20), Yunus Musah (17), Tyler Adams (21) en Nicholas Gioacchini (20), die er drie maakte tegen Panama.

De tweede goal van Soto, ook op aangeven van Ledezma: