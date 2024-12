Hoe identificeer je duizenden lichamen in een massagraf? 'Een enorme operatie'

Wat is de ICMP?

De Internationale Commissie voor Vermiste Personen (ICMP) is in 1996 opgericht op initiatief door de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton. Sinds 2017 zit het hoofdkantoor in Den Haag. Daar bevindt zich ook een laboratorium met een database van honderdduizenden DNA-profielen.

Daarvoor zat het hoofdkantoor in Sarajevo. Het oorspronkelijk doel van de ICMP was het identificeren van tienduizenden slachtoffers van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. De commissie helpt nu onder meer ook in Oekraïne.