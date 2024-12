Rechtszaak-Pelicot krijgt langzaam effect op Franse politiek

In Frankrijk worden langzaam de eerste politieke en maatschappelijke gevolgen merkbaar van de geruchtmakende rechtszaak-Pelicot. Gisèle Pelicot werd tien jaar lang gedrogeerd en verkracht door haar ex-man en door tientallen andere mannen.

De rechtszaak loopt nu op zijn einde; morgenochtend horen de 51 verdachten het vonnis. Justitie heeft celstraffen geëist van vier tot twintig jaar.

Nog voordat het vonnis er ligt krijgt de zaak concrete gevolgen. Eind vorige maand kwam de regering met maatregelen. Zo wordt het voor slachtoffers van seksueel geweld mogelijk om in ziekenhuizen in het hele land aangifte te doen. Agenten komen dan naar het ziekenhuis toe.

Ook zullen voorlopig bij wijze van experiment de kosten worden vergoed van slachtoffers die bij een arts laten onderzoeken of ze gedrogeerd zijn door hun aanvaller.

Nu al resultaat

In het parlement zijn ook initiatieven ontplooid. Kamerlid Sandrine Josso van centrumpartij Modem leidt sinds kort een parlementair onderzoek naar seksueel geweld en drogeren. Zij heeft vorig jaar zelf aangifte gedaan tegen een collega-politicus die haar verdoofde met MDMA. Hij zou haar hebben willen verkrachten, maar ze kon op tijd ontkomen.

Binnen zes maanden moet Josso voorstellen doen voor een betere aanpak en betere voorlichting. Zelf ziet ze nu al resultaat. "Artsen en apothekers zijn zich aan het bijscholen. Om signalen van verkrachting beter op te pikken, want dat is bij Gisèle Pelicot nooit gebeurd. Maar ook om vrouwen sneller te helpen als ze medisch bewijs willen dat ze gedrogeerd zijn. Ik had het geluk dat ik in Parijs was toen ik werd gedrogeerd, waar veel goede ziekenhuizen zijn. Maar op het platteland is dat lang niet altijd zo."

Geen toestemming

In de Senaat heeft Mélanie Vogel van De Groenen een wetsvoorstel ingediend. Ze wil de bewijslast bij verkrachting omdraaien. "Nu wordt verkrachting nog gedefinieerd door het gebruik van bijvoorbeeld geweld en dwang", zegt Vogel.

Maar Gisèle Pelicot was gedrogeerd en kón zich daardoor niet eens verzetten. Bij haar verkrachting kwam er dus geen dwang aan te pas. "Ik wil dat er automatisch sprake is van verkrachting als iemand géén toestemming geeft voor seks."

Vogel hoopt dat de rechtszaak-Pelicot voor verandering kan zorgen. "Door die rechtszaak is er een maatschappelijk debat ontstaan en daardoor zijn politici weer in actie gekomen. Zo kan het tot veranderingen leiden.''

Levendig debat

Dat debat is inderdaad in volle gang. Een kwaliteitskrant als Le Monde heeft aan de lopende band opiniestukken gepubliceerd van wetenschappers, specialisten en andere betrokkenen. In het hele land zijn demonstraties gehouden als steunbetuiging aan Gisèle Pelicot.

Ook doodgewone Fransen zien haar als een heldin, omdat zij een openbaar proces wilde. Ze vond ook dat de videobeelden van de verkrachtingen, die haar ex-man had gemaakt, getoond moesten worden in de rechtbank.