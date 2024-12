Ook bedrijfsleven steekt extra geld in brainport Eindhoven

Na het rijk en een groot aantal gemeenten, steekt nu ook het bedrijfsleven extra geld in Brainport Eindhoven. Twaalf bedrijven gaan nog eens 219 miljoen euro extra meebetalen aan het verbeteren van de infrastructuur, betaalbare woningen, talentontwikkeling en gelijke kansen voor alle inwoners in de regio.

De miljoenenbijdrage aan de Brainport Eindhoven wordt uitgesmeerd over een periode van twaalf jaar, meldt Omroep Brabant. Het geld komt boven op de financiële bijdrages die de verschillende bedrijven al in Brainport staken.

De bedrijven waar het om gaat zijn Philips, ASML, NXP, VDL Groep, Wilvo Group, VHE Industrial Automation, AAE, Rabobank, Prodrive Technologies, Van der Hoorn Buigtechniek, VB Groep en Strijp-T campus. Samen hebben ze het Brainport Partnerfonds opgericht.

Maatschappelijke uitdagingen

De Eindhovense burgemeester en regiovoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt blij te zijn met de nieuwe bijdrage: "Het is echt uniek, dat het collectieve bedrijfsleven in een regio bereid is om op deze schaal mee te financieren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen", reageert hij.

Maart dit jaar werd bekend dat het rijk, provincie en de 21 gemeenten in de regio Eindhoven samen een bedrag van 2,51 miljard investeren. Daarbij werd al gezegd dat het bedrijfsleven ook zou moeten bijdragen.

Al dat extra geld is een reactie op een opmerking van Peter Wennink, toenmalig topman van chipmachinefabrikant ASML, begin dit jaar. "Als de politiek niet oppast, is het risico groot dat Nederland te klein wordt voor ASML", zei hij toen.

Wennink wees er onder meer op dat het in Nederland ontbreekt aan genoeg kenniswerkers. Nu al bestaat meer dan 40 procent van het ASML-personeel uit expats en het wordt steeds lastiger om die naar Nederland te laten komen.

Stroomnet kan vraag niet aan

ASML heeft niet alleen te maken met een gebrek aan "zeer goed opgeleid talent met een mbo-, hbo- of wo-diploma", zoals dat werd genoemd. Net als de andere bedrijven in de regio Eindhoven, kampt ASML ook met een slechte bereikbaarheid door files. De treinen en bussen van en naar Eindhoven zitten vaak hutjemutje. Het stroomnet kan de enorme vraag van de grote techbedrijven niet aan,

Bovendien zijn er in Eindhoven en wijde omgeving simpelweg te weinig woningen. Bijkomend probleem is dat het de goedbetaalde werknemers uit de technische sector vaak nog wel lukt om een woning te vinden terwijl dat voor andere mensen steeds moeilijker wordt.

ASML kondigde vorige week donderdag aan dat het bedrijf enkele miljoenen mee gaat betalen aan de bouw van 1085 woningen in Eindhoven, Helmond en Veldhoven. De techgigant zegt de ambitie te hebben om financieel te helpen bij de bouw van in totaal 25.000 woningen in de regio de komende jaren. Daarnaast legt ASML dus ook nog geld in via het Brainport Partnerfonds.

Slimme koppen

Volgens directeur Paul van Nunen van Brainport Development ligt er nu "een breed pakket" voor investeringen in infrastructuur en in de bouw van 100.000 betaalbare woningen. Daarnaast dragen de bedrijven via het Partnerfonds bij aan het opleiden, behouden en werven van 50.000 "extra slimme koppen en handige handjes". Wat Van Nunen betreft hoeft het niet bij de huidige twaalf investeerders te blijven en kunnen meer bedrijven uit de regio zich aansluiten in het Partnerfonds.