Maduro haalt de kerst niet: hekkensluiter Almere zet coach op straat

Almere City heeft Hedwiges Maduro ontslagen. De club stelt de 39-jarige coach verantwoordelijk voor de slechte resultaten van dit seizoen. Almere City staat na zestien speelrondes op basis van doelsaldo op de laatste plaats van de eredivisie.

Zodoende is er na een half jaar een einde gekomen aan Maduro's eerste klus als hoofdtrainer. De geboren Almeerder keerde in de zomer terug bij de club waarmee hij in 2023 als assistent-coach van Alex Pastoor de eerste promotie naar de eredivisie in de clubgeschiedenis had afgedwongen.

"Hedwiges is een kind van de club en we hebben hem afgelopen zomer heel bewust aangesteld als hoofdtrainer", aldus de club in een verklaring. "Wij wilden hem dan ook zolang mogelijk de tijd geven om met het team te groeien naar betere prestaties. Helaas is dat nog steeds niet zichtbaar."

Almere City gaat in de winterstop op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Assistent-coaches Anoush Dastgir en Foeke Booy hebben zaterdag de leiding tijdens de laatste wedstrijd voor de onderbreking, een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Zesde nederlaag op rij

De 3-0 nederlaag bij Ajax van afgelopen weekend was de laatste keer dat Maduro in de dug-out zat. Het was de zesde nederlaag op rij voor Almere City en de twaalfde van dit seizoen.

De positie van 18-voudig Oranje-international Maduro stond al langere tijd onder druk. Onder Maduro won Almere City dit seizoen slechts één duel. Eind oktober werd NEC op eigen veld met 1-0 verslagen. De ploeg speelde verder driemaal gelijk. In het KNVB-bekertoernooi werd Almere uitgeschakeld door amateurclub Quick Boys.

Maduro is de tweede trainer die dit seizoen ontslagen is in de eredivisie. Eerder zette Sparta Rotterdam Jeroen Rijsdijk op straat. Hij werd opgevolgd door Maurice Steijn.