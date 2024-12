Pérez bij Red Bull: van 'Minister of Defence' naar winst 'destructors championship'

Op de boardradio uitte Verstappen zijn dankbaarheid richting Perez: 'Checo is a legend!' Van de buitenwacht kreeg hij een passende bijnaam: 'Minister of Defence', vanwege zijn belangrijke verdedigende werk.

Proefkonijn

Zo belangrijk als toen is Pérez niet meer geweest voor Verstappen. Hoewel de Mexicaan in 2022 en 2023 een aandeel had in de constructeurstitel van Red Bull door respectievelijk tweede en derde te worden in het WK, was het verschil met zijn teamgenoot regelmatig erg groot.

Dat leidde ertoe dat de beide coureurs van de Oostenrijkse formatie amper konden samenwerken in gevechten met andere teams. Op strategisch vlak kon Pérez de concurrenten van Verstappen niet onder druk zetten.

Pijnlijk genoeg werd Perez op sommige momenten een proefkonijn voor Red Bull. Doordat de Mexicaan soms op een kansloze positie reed, werd zijn race gebruikt om dingen uit te testen die Verstappen mogelijk zouden kunnen helpen.

Er werd dan bijvoorbeeld gekeken hoe de auto zou presteren op een specifieke band of als de voorvleugel iets werd aangepast. Pérez kon hiervoor gebruikt worden, omdat het risico op puntverlies niet zo groot was in de strijd om de kampioenschappen.

Destructors championship

Vooral dit jaar was het verschil pijnlijk groot. De RB20 was een moeilijk te besturen auto, maar Verstappen wist er toch de wereldtitel mee te veroveren. Pérez eindigde als achtste met een achterstand van maar liefst 285 punten.

Mede door het geringe aantal podiumplaatsen van Pérez (vier keer) greep Red Bull Racing naast de constructeurstitel.

Pérez kostte het team ook best wel wat geld in 2024. Meerdere crashes van de Mexicaan zorgden naar schatting voor een kostenpost ruim 4,5 miljoen euro. Met dit bedrag werd hij de coureur die bovenaan eindigde in het 'destructors championship' de weinig eervolle lijst van Formule 1-rijders met de meeste schade afgelopen seizoen.