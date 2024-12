Astronauten nog langer gestrand: 'Op een gegeven moment wil je echt wel terug'

Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. David Bowie schreef in 1969 al over Major Tom, een astronaut die is gestrand in de ruimte en niet meer terug kan. Zo dramatisch ligt het niet voor de Amerikaanse ruimtevaarders Sunita Williams en Barry Wilmore, maar feit is dat ze voor de zesde keer te horen hebben gekregen dat hun terugvlucht is uitgesteld.

Hun missie van oorspronkelijk ruim een week zal nu zeker zo'n negen maanden duren, tot eind maart. Hoe gaan ze daarmee om?

Maar eerst de feiten op een rij. Hun Boeing-capsule vertoonde gebreken, waardoor ze nu terug moeten met een SpaceX-capsule. Dat kan echter pas pas als de aflossing is gearriveerd, en die loopt vertraging op door extra werk aan een nieuwe capsule, meldt NASA.

André Kuipers maakte in 2012 iets soortgelijks mee. Zijn terugkeer uit het ISS, werd na vijf maanden met anderhalve maand uitgesteld omdat er problemen waren met de Russische raket die hem en zijn collega's moest ophalen. "Eventjes vond ik dat vervelend", herinnert hij zich. "Want ik had mijn zoontje, die was toen 4, beloofd voor zijn verjaardag terug zou zijn. Maar daarna vond ik het niet erg. Er was genoeg te doen, en de mooiste foto's en filmpjes heb ik vooral in die laatste weken gemaakt."

Een terugblik op de tweede ruimtevlucht van André Kuipers: