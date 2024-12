Franse oud-president Sarkozy moet enkelband om, definitief schuldig aan corruptie

De voormalige president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy, is definitief schuldig bevonden aan corruptie. Hij heeft zijn veroordeling aangevochten tot aan de hoogste rechtbank van het land. Maar ook in cassatie is hij nu veroordeeld om een jaar lang een elektronische enkelband te dragen.

Sarkozy is het eerste voormalige staatshoofd van Frankrijk dat zo'n straf krijgt opgelegd. De ex-president blijft er wel bij dat hij onschuldig is. "Ik ben niet van plan dit ongekende onrecht te accepteren", zegt hij in een verklaring op X. Zijn advocaat wil de zaak binnen enkele weken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanhangig maken. Desondanks gaat de straf direct in.

Drie jaar cel

In 2021 werd Sarkozy veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk. In plaats van een jaar de cel in mag hij zijn straf thuis uitzitten, onder voorwaarde dat hij dus een enkelband draagt om zijn bewegingen buitenshuis te monitoren.

Sarkozy had in 2014 gunsten gevraagd van een juridische topambtenaar. Volgens de aanklacht had hij in een telefoongesprek de ambtenaar een baan in Monaco beloofd, in ruil voor het doorspelen van informatie. De rechtbank in Parijs oordeelde drie jaar geleden dat er sprake is geweest van poging tot omkoping. In 2023 kwam in hoger beroep hetzelfde vonnis uit de bus.

Sarkozy was op het moment van zijn overtreding niet meer in functie: zijn presidentschap was van 2007 tot 2012. De 69-jarige politicus heeft steeds volgehouden dat er geen hard bewijs is tegen hem en dat de rechters partijdig waren.