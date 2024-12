Jas met camera ontdekt in kleedkamer basketbaljeugd, trainer aangehouden

Een jeugdtrainer van basketbalclub Landslake Lions uit Landsmeer is aangehouden nadat hij jongens uit jeugdteams zou hebben gefilmd terwijl ze aan het douchen waren. Daarnaast zou er kinderporno op gegevensdragers van de man zijn aangetroffen, zegt de politie.

De politie kreeg twee weken geleden een melding van de club dat er een jas was gevonden in een kleedkamer van de sporthal in Landsmeer. In de jas zat een gaatje met daarachter een camera waarmee onopvallend filmopnames konden worden gemaakt. Na onderzoek bleek dat de jas van een jeugdtrainer van de basketbalclub was. Er zouden zes video's gevonden zijn, die volgens de politie niet verder verspreid zijn.

Omdat ook kinderporno op gegevensdragers is gevonden, werd de man maandag aangehouden. Sindsdien zit hij vast. De politie benadrukt dat de kinderporno niets te maken heeft met de beelden uit de kleedkamers van de basketbalclub uit Landsmeer.

De man zou verschillende jeugdteams hebben getraind bij zowel de club in Landsmeer als verschillende basketbalclubs in Amsterdam, meldt Het Parool. De man is niet eerder in contact geweest met justitie en kon daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen aan de club. Ook zou hij basketbalkampen- en workshops hebben begeleid. Volgens de Nederlandse Basketball Bond (NBB) heeft hij geen van de kampen die de basketbalbond zelf organiseert begeleid.

Ouders geïnformeerd

Landslake Lions heeft de trainer op non-actief gesteld en betrokkenen geïnformeerd en ondersteuning aangeboden. "We hebben direct alle ouders van de jeugdteams die door deze trainer werden begeleid uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst", is te lezen op de website van de basketbalclub.

Bij de bijeenkomst waren ook de politie en de burgemeester van Landsmeer aanwezig. De club zegt nauw te blijven samenwerken met de politie en deskundigen om de situatie te begeleiden en stelt "er alles aan te doen om betrokken leden en hun ouders te ondersteunen in deze moeilijke tijd".

Naast de informatie en het ondersteuning van de basketbalclub zelf, heeft ook de NBB een meldpunt ingesteld voor ouders die contact willen met een vertrouwenspersoon.

Morgen wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.