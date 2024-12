Nooit eerder was het zoveel dagen in een jaar 10 graden of warmer

Het was vandaag in De Bilt voor 09.00 uur al 10 graden. Daarmee is het record van milde dagen in een jaar verbroken. Het werd dit jaar bij het meetstation al 288 dagen 10 graden of meer. Het oude record (287 dagen) stamt uit 2020.

De verwachting is dat dit aantal nog gaat oplopen, meldt Weeronline. Het jaar duurt immers nog bijna twee weken.

Vorig jaar telde 284 milde dagen, waarmee 2023 op plek 4 staat in de top-10. In de top-10 van milde dagen staan op een jaar na (1948) alleen maar jaren uit deze eeuw.