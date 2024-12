Kindje doodgebeten door hond in flat Emmeloord: geen straf voor moeder

Een 34-jarige vrouw van wie de hond haar twee maanden oude zoontje doodbeet in hun woning in Emmeloord, krijgt geen straf. De rechtbank spreekt haar vrij van dood door schuld.

De baby raakte augustus vorig jaar ernstig gewond door een hondenbeet in een flatwoning. Het kindje lag even daarvoor op de bank, de hond op de grond, zo blijkt uit een reconstructie. Toen de moeder een flesje babyvoeding ging maken, viel het dier het kind aan.

Het jongetje werd nog gereanimeerd maar overleed in het ziekenhuis. De hond, volgens Omroep Flevoland een kruising tussen een Amerikaanse staffordshireterriër en een pitbull, werd in beslag genomen door de politie. Het dier is op advies van deskundigen afgemaakt.

Enkele seconden

Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat de vrouw nalatig was geweest en eiste een voorwaardelijke celstraf. Uit de uitspraak vandaag blijkt dat ook de rechtbank vindt dat de vrouw zich meer bewust had moeten zijn van de risico's, maar een (cel)straf vindt de rechter "gelet op alle omstandigheden niet passend". De moeder had maar enkele seconden geen zicht op baby en hond, concludeert de rechtbank.

"Daarnaast is het de vraag, mede gelet op wat deskundigen zeggen over de trainbaarheid van de hond, of agressief gedrag richting de baby zou zijn voorkomen als de vrouw meer zou hebben gedaan om de hond te socialiseren en te trainen of als zij bij de hond en de baby was gebleven", aldus de rechter.