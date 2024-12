Olie bereikt Russische kust na in tweeën breken tanker

Op sommige plaatsen in de regio riepen de Russische autoriteiten de noodtoestand uit. Het is nog niet duidelijk hoeveel olie er in totaal in zee gelekt is, maar de tankers zouden samen zo'n 9000 ton olie hebben vervoerd. Op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat wordt bezet door Rusland, zou nog geen olie zijn aangetroffen.

Duizenden vrijwilligers en huldiensten helpen met schoonmaken, meldt het Duitse Tagesschau. Ongeveer 80 ton olie zou van het strand zijn opgeruimd.

Milieuramp

Het Oekraïense ministerie van Milieu zei dat de gelekte olie kan leiden tot een "grootschalige milieuramp in de Zwarte Zee." In 2007 kapseisde in de Straat van Kertsj ook een olietanker waarna er 2000 ton olie in de zee lekte. Toen raakten tientallen kilometers kust vervuild en kostte het tien jaar om de gevolgen van de vervuiling te boven te komen. Op sociale media zijn beelden van stranden vol olie te zien. Ook worden online beelden verspreid van vogels die besmeurd zijn met olie.

De tankers zijn volgens het Russische persbureau Interfax beide gebouwd halverwege de jaren 80 en waren bedoeld voor riviertransport. Het is niet duidelijk of de olietankers gezonken zijn.