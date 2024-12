Werkgevers proberen staking apothekersassistenten met kort geding te blokkeren

De werkgeversvereniging van openbare apotheken spant een kort geding aan om de aangekondigde staking door de apothekersassistenten van volgende week van de baan te krijgen. De apothekers vrezen dat de veiligheid van patiënten in het geding komt als er volgende week gestaakt gaat worden.

Het kort geding dient morgen of overmorgen in Utrecht.

De vakbonden kondigden gisteren aan dat medewerkers van apotheken komende maandag, dinsdag en vrijdag het werk neerleggen. Vanwege de kerstdagen betekent dat in de praktijk dat veel openbare apotheken negen dagen lang gesloten zullen blijven.

Vierogenprincipe

De Werkgeversvereniging Zelfstandig Openbare Apothekers (WZOA) maakt zich grote zorgen om de veiligheid van patiënten. De vakbonden zeggen dat spoedzorg gegarandeerd blijft tijdens de staking. Maar volgens de werkgeversvereniging komt dat in gevaar.

"Normaal wordt elk recept door minimaal twee medewerkers gezien", zegt voorzitter Karin Beuning. "Als de apotheker door de staking alles zelf moet doen levert dat risico's op. Het is niet voor niks dat we het vierogenprincipe hanteren. Tijdens zo'n staking gaat dat niet."

Ook maakt de vereniging zich zorgen om mensen die chronisch medicatie nodig hebben. "We zien nu al sinds het bekend is geworden dat men aan het hamsteren slaat." De WZOA voelt zich "totaal niet begrepen" door de aangekondigde staking van de vakbonden.

'Volstrekt onverantwoord'

De apothekersberoepsvereniging KNMP, die naar de kwaliteit van zorg kijkt, noemt de staking "volstrekt onverantwoord."

"Bij één dag is de spoedzorg nog op te vangen door dienstapotheken die daar speciaal voor zijn. De reguliere zorg voor mensen die dagelijks medicatie nodig hebben schiet er dan bij in, maar dat kun je bij een dag nog wel organiseren", zegt Jos Lüers, voorzitter van de wetenschappelijke sectie openbaar apotheken van de beroepsvereniging. "Maar het landelijk sluiten van de deuren, negen dagen lang, is van een geheel andere orde dan één dag staken."

Lüers benadrukt dat de beroepsvereniging achter verbeterde arbeidsvoorwaarden voor apothekersassistenten staat. Tegelijkertijd wijst hij vanwege de uitzonderlijk langdurige staking op de risico's voor met name kwetsbare patiënten.

Mensen die lijden aan bijvoorbeeld epilepsie of psychosen lopen al grote risico's op aanvallen als ze korte tijd niet hun medicatie kunnen nemen. "Dus veel patiënten die normaal genoeg hebben aan planbare en reguliere zorg, komen zo heel snel in de spoedzorg terecht. En het beperkt aantal dienstapotheken is daar niet op berekend."

Ook maakt Lüers zich zorgen om de apothekers die tijdens de staking met een beperkt aantal medewerkers hun apotheek open proberen te houden voor hun patiënten. Bij grote drukte zal de wachttijd toenemen, wat weer kan leiden tot agressie. "Dat is bij de eerdere stakingen gebeurd. En bij agressie ontstaat er stress en heb je weer een grotere kans op fouten bij het verstrekken van medicijnen."

Belangen van patiënten

De vakbonden zeggen wel degelijk rekening te hebben gehouden met de belangen van patiënten. "Normaal kondigen we een staking pas een dag van tevoren aan. Nu al bijna een week van tevoren zodat mensen tijd hebben om genoeg medicijnen in te slaan", zegt CNV-woordvoerder Manon van Essen. "Het is nu afwachten hoe de rechter al deze belangen gaat wegen."

Medewerkers gaan volgende week staken omdat volgens de bonden het loon al jaren te ver achterblijft en de werkdruk te hoog is. De vakbonden willen dat de lonen met terugwerkende kracht vanaf juli met minimaal 6 procent worden verhoogd.

Ook willen ze dat het minimumloon omhoog gaat naar 16 euro per uur en meer maatregelen om de werkdruk te verminderen. Verder eisen de bonden dat medewerkers worden betaald voor de tijd die ze kwijt zijn aan voorbereidingen op de werkdag.

De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar. Ze zeggen dat ze door het beleid van verzekeraars en de overheid niet meer kunnen geven. "Ik denk dat wij heel redelijk zijn", zegt Beuning van de werkgeversorganisatie.