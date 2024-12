Unilever verkoopt Unox en Zwan

Levensmiddelenfabrikant Unilever verkoopt voedselmerken Unox en Zwan. Beide merken, bekend van vleeswaren en Unox ook van soep, worden onderdeel van voedselfabrikant Zwanenberg Food Group. De merken waren bijna 100 jaar onderdeel van Unilever; het oorspronkelijk Belgische Zwan al sinds 1928.

Gisteren meldde Unilever ook al een verkoop: Conimex, bekend van de Aziatische gerechten. Dat onderdeel is verkocht aan een Fins voedselbedrijf.

'Moeilijke beslissing'

Heiko Schipper, president van Unilever Foods, noemt het een "moeilijke beslissing" om afscheid te nemen van Unox. "De associatie met Nederlandse winteractiviteiten, zoals de nieuwjaarsduik in Scheveningen en schaatsevenementen, heeft de plaats van Unox in de Nederlandse cultuur verstevigd."

De fabrikant wil zich focussen op minder en op grotere merken. Ook wil Unilever zich vooral ontwikkelen op het gebied van keukenspullen, kleine maaltijden en sauzen. De noedels en Cup-a-soup van Unox passen goed in die tweede categorie en zullen wel onderdeel blijven van Unilever, laat het bedrijf weten.

Voor de vlees- en soepproducten van Unox en Zwan is een specifieke toeleveringsketen nodig, aldus Unilever. Hierdoor zou het moeilijker zijn om de productie snel aan te passen aan de vraag.

IJsjes

Unilever heeft al langer een geschiedenis met de Zwanenberg Food Group. In 2017 verkocht Unilever al een fabriek in Oss aan de groep, die in de jaren die volgden de Unox-rookworst en erwtensoep produceerde.

Vorige week meldde persbureau Reuters al dat Unilever onderzocht of het de merken kon verkopen. Ook zoekt Unilever al een tijd een koper voor zijn ijsjesmerken waaronder Magnum, Ola en Ben & Jerry's. Hier is nog geen koper voor gevonden.

Vier jaar geleden verhuisde het voormalig Brits-Nederlandse concern naar Londen. Met de verkoop van Unox, Zwan en Conimex verdwijnt Unilever nog meer uit Nederland.

De bedrijven verwachten volgend jaar de verkoop helemaal rond te maken.