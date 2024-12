'Onvoldoende bewijs' tegen oud-ING-topman Hamers, zaak tegen Zalm stopgezet

Het Openbaar Ministerie zegt onvoldoende bewijs te hebben om voormalig ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk te vervolgen. Daarnaast worden strafzaken tegen vier oud-bestuurders van ABN Amro stopgezet. Onder hen is voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm.

Het OM onderzocht de afgelopen vier jaar of Hamers betrokken was bij het overtreden door ING van de wet die witwassen en het financieren van terrorisme moet voorkomen. Het OM trof voor deze overtreding een schikking van 775 miljoen euro.

Strafbare feiten

Het gerechtshof in Den Haag gaf vervolgens in 2020 het OM de opdracht om te onderzoeken of Hamers als hoogste baas leidinggaf aan de door ING gepleegde strafbare feiten.

Het OM zegt dat het naast een onderzoek door de fiscale opsporingsdienst FIOD zelf "een groot aantal getuigen" heeft gehoord. Uit het onderzoek blijkt, volgens het OM, dat de raad van bestuur van ING op de hoogte was van signalen dat het beleid tekortschoot om witwassen en terrorisme-financiering te voorkomen.

Een analyse van de interne accountantsdienst concludeerde dat het beleid van de bank voldeed aan de wettelijke vereisten.

"Hoewel achteraf moet worden geconcludeerd dat de destijds door ING intern getroffen maatregelen onvoldoende waren, concludeert het OM dat het onderzoek onvoldoende bewijs heeft opgeleverd dat een persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van Hamers zou rechtvaardigen", zo staat in een bericht op de OM-site.

Ralph Hamers noemt de conclusie van het OM "logisch en terecht".

'Zeer omvangrijk'

Ook bij ABN Amro, zegt het OM, is "een zeer omvangrijk onderzoek" gedaan. Er kon bij die bank "niet worden vastgesteld dat de leidinggevenden bewust niets of te weinig hebben ondernomen om de strafbare gedragingen te doen stoppen". ABN Amro trof een schikking van 480 miljoen euro wegens witwassen en het niet goed naleven van de anti-witwaswet.

Het OM zal nu het gerechtshof vragen om ermee in te stemmen dat Hamers niet verder wordt vervolgd. Pieter Lakeman, de voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), had in eerste instantie aangedrongen op vervolging van Hamers en denkt dat de kans aanwezig is dat het hof alsnog hiervoor kiest. Lakeman zal hier ook zelf weer voor gaan pleiten bij het hof.

De strafzaken tegen voormalig bestuurders van ABN Amro worden geseponeerd.