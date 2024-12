Kabinet: opvang ongedocumenteerden in Veldzicht blijft

Het kabinet zegt dat het mogelijk blijft om ongedocumenteerden met psychische problemen op te vangen in de tbs-kliniek Veldzicht. In een debat met de Tweede Kamer zei minister Faber van Asiel dat de afspraken ongewijzigd zijn. De oppositie is het daar niet mee eens en ook verschillende instanties, waaronder gemeenten en de politie, luiden de noodklok over de huidige situatie.

In de zoektocht naar meer tbs-plekken wil het kabinet dat er in Veldzicht meer plekken komen voor Nederlandse tbs'ers. Plekken voor ongedocumenteerde vreemdelingen met ernstige psychiatrische klachten moeten wel blijven. Zij moeten volgens Faber dan wel in de categorie patiënten vallen die extra zorg en beveiliging nodig hebben.

Toch was er een rechtszaak nodig om een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Amsterdam onder te brengen in Veldzicht. Voorafgaand hadden hulpverleners en de gemeente Amsterdam meerdere keren een spoedoverleg met ministeries om tot een oplossing te komen. De rechter oordeelde vorige week dat de man wel degelijk opgevangen moet worden in een beveiligde omgeving.