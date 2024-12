Heel 2025 'extreme verkeershinder' rondom Amsterdam

Het hele jaar werkzaamheden op de Ring en in de stad, werk aan het spoor, en meerdere grote evenementen die tot afsluitingen zullen leiden: Amsterdam waarschuwt nu al voor wat "een jaar van extreme verkeershinder" wordt genoemd.

Het is een lange lijst met klussen die de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en ProRail komend jaar gaan aanpakken. Werkzaamheden aan snelwegen, tunnels, verbindingswegen, stations, bruggen en knooppunten zorgen voor een kaart vol rode strepen.

In 2025 lijkt alles samen te vallen. In het begin van het jaar gaat het hoofdzakelijk om weekendafsluitingen. Maar dat is niet genoeg, vertelt Niels van den Brink, verkeersmanager bij Rijkswaterstaat. "Als we alles alleen in weekenden zouden doen, komen we 50 weekenden te kort."

De periode mei tot oktober wordt het heftigst: dan worden sommige trajecten langdurig afgesloten. Zo gaat de Coentunnel negen weken dicht. De A10 Oost gaat twee keer zestien dagen lang in een rijrichting dicht.

"We proberen het allemaal zo goed mogelijk in elkaar te plooien", zegt Van den Brink. "We gaan bijvoorbeeld niet de Coentunnel en de IJtunnel tegelijkertijd dicht doen, want die zijn elkaars omleidingsroutes. Maar het wordt wel een pittig jaar."

Tienjarige levensduur

"Op een traject als de A10 Oost rijden elke dag zo'n 125.000 auto's per rijrichting. Het is tien jaar geleden dat de A10 Oost is verbreed en nieuw asfalt heeft gekregen; dat is hier echt de maximale levensduur. We zien nu al dat er vaak spoedreparaties nodig zijn, wat dan onverwachte vertraging oplevert", aldus Van den Brink.

Zo is Rijkswaterstaat met de andere partijen tot de planning gekomen zoals hij nu is. "De overlast is dan wel heftiger, maar we zijn er wel sneller weer van af."