Asielwetten Faber klaar, 'kabinet stemt vrijdag in'

Politiek verslaggever Marleen de Rooy:

"Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest over de asielplannen. Alle partijen uit de coalitie vinden dat er strengere regels moeten gelden voor asielzoekers in Nederland. Maar hoe je dat wettelijk regelt en hoe ver je daarin gaat, daarover zijn ze het de afgelopen maanden vaak oneens geweest, met name PVV en NSC.

De betrokken ministers zijn het eens over wat er nu aan wetteksten ligt. Toch kan dit alsnog tot gedoe leiden, bijvoorbeeld tussen PVV en NSC. Want er is al veel kritiek op de plannen, ook van de uitvoeringsinstanties die het moeten gaan doen.

Je kunt je dus voorstellen dat Kamerleden opnieuw met vragen en informatieverzoeken komen, en Wilders liet opvallend genoeg dus vandaag weten dat hij daar geen zin in heeft. Hij wil hiermee natuurlijk aan de ene kant aan zijn kiezers laten zien dat het aan hem niet zal liggen. Aan de andere kant zegt hij tegen coalitiepartner NSC dat ze daar nu niet meer moeilijk over moeten doen. Zo blijft het politiek kwetsbaar."