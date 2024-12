Drugsbaron Piet S. moet 19 miljoen betalen aan OM, 81 miljoen minder dan geëist

Drugsbaron Piet S. moet 19 miljoen euro afstaan aan het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter heeft de veroordeelde Haagse drugshandelaar dat bedrag verdiend aan de verkoop van 1000 kilo cocaïne.

Het OM had de rechtbank eerder gevraagd ruim 99 miljoen te mogen vorderen van S. en enkele medeverdachten. Volgens de officier van justitie heeft S. geen 1000 kilo maar 4600 kilo cocaïne verkocht, maar de rechtbank heeft S. vrijgesproken van de verkoop van 3600 kilo cocaïne.

Piet S. (68) stond jarenlang aan het hoofd van een grote criminele organisatie die drugs smokkelde over de hele wereld. Zijn medeverdachten en hij handelden in grote partijen cocaïne en hasj, en ook in amfetamine, crystal meth, heroïne en xtc. De organisatie kocht douaniers en havenmedewerkers om en gebruikte meerdere bedrijven om drugsgeld wit te wassen.

Gevangenisstraf

Vorig jaar werd S. veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf, een jaar meer dan het OM had geëist. De rechters kwamen tot die beslissing vanwege de "ondermijnende invloed van internationale drugshandel op de samenleving".

Het OM wilde niet alleen S. en zijn medeverdachten achter de tralies krijgen, maar ook de geldkas van de organisatie 'plukken'. Oftewel: het met drugshandel verdiende geld afpakken. In het onderzoek had de politie al honderdduizenden euro's, dure auto's, luxe horloges, boten en vastgoed in beslag genomen. Het OM zag dit als bewijs dat S. miljoenen moet hebben verdiend, waarvan een groot deel nog ergens verstopt zou zijn.

Volgens berekeningen van het OM kwam het met drugshandel verdiende vermogen van S. neer op bijna 100 miljoen euro. De rechter heeft slechts 19 miljoen terug kunnen leiden naar de verkoop van drugs.