Koning aanwezig bij Auschwitz-herdenking in Polen

Koning Willem-Alexander reist met onder anderen koningin Máxima, prinses Amalia en premier Schoof in januari af naar Polen, om daar de herdenking bij te wonen van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz. Dat schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht.

Op 27 januari, op de dag van de herdenking, is het tachtig jaar geleden dat Sovjetmilitairen in de Tweede Wereldoorlog bij het kamp aankwamen.

Voor Amalia is het de eerste keer dat ze meegaat naar een herdenking. Bij de ceremonie, die wordt georganiseerd door het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau, zijn ook oud-gevangen van Auschwitz en Holocaust-overlevenden aanwezig.

Meer dan een miljoen mensen, vooral Joden, vonden in het door nazi-Duitsland opgerichte vernietigingskamp tussen 1940 en 1945 de dood. Ze werden vergast of stierven door honger, kou of ziekten.

Vier jaar geleden, bij de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Auschwitz, publiceerden we onderstaande overzichtsvideo: