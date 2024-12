Lokale politici minder bedreigd, maar incidenten voelen ernstiger

Volgens het jonge raadslid is de sfeer in Den Haag een factor in de verharding. "Daar gaat het politici alleen om clicks en likes, en daardoor wordt de sfeer grimmiger. In Leiden spelen we gelukkig niet zo 'Den Haagje'. Ik heb het gevoel dat het er in andere gemeenten soms wat harder aan toegaat."

Verstappen wil zich niet laten afschrikken door voorbeelden van bedreiging elders. "Ik heb altijd geprobeerd daar zo min mogelijk mee bezig te zijn. Ik ben hier om me voor anderen in te zetten. Het zou slechter zijn als mensen door dit soort geluiden niet de politiek in gaan."