Tweede Kamer wil rook- en vapeverbod verder uitbreiden

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor extra maatregelen om het rook- en vapeverbod verder uit te breiden. Zo wil de Kamer onder meer het verbod uitbreiden naar sportterreinen, speeltuinen, kinderopvanglocaties, dagattracties en openluchtzwembaden.

Verschillende moties werden door de Kamer aangenomen na een burgerinitiatief van maatschappelijke organisaties onder de naam Nicotinee. Zij willen onder meer dat er een verbod komt op de verkoop van nicotineproducten aan iedereen die geboren is na 2012. Een meerderheid van de Kamer stemde voor de motie om hier onderzoek naar te doen.

Nicotinee wil ook dat de leeftijdsgrens voor nicotineproducten, die nu op 18 jaar ligt, vanaf 2030 elk jaar met een jaar wordt verhoogd. Zo ontstaat er een generatie die niet meer rookt.

Vorige week werd hierover in de Tweede Kamer al gedebatteerd. Hoewel er veel sympathie was voor de ambitie van Nicotinee, kon het plan niet op veel steun rekenen. De motie werd vanmiddag dan ook verworpen.

Sigaretten minder verslavend en aantrekkelijk

De Kamer wil ook maatregelen nemen om sigaretten minder verslavend en aantrekkelijk te maken. Dit gebeurt naar aanleiding van conclusies die het RIVM trok in een rapport over roken.

Maatregelen kunnen zijn om bijvoorbeeld sigaretten verplicht een donkere kleur te geven. Ook zouden bepaalde ingrediënten, zoals suikers en smaakstoffen, verboden kunnen worden. Andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld het nicotinegehalte verplicht te verlagen.

Nationaal Preventieakkoord

Volgens de ambitie van de overheid zou in 2040 Nederland voor het eerst een generatie kinderen moeten kennen die niet rookt en ook nooit zal gaan roken. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord. Onder volwassenen zou het aandeel rokers dan niet meer boven de vijf procent mogen liggen.

Vorige week riep staatssecretaris Karremans van Jeugd, Preventie en Sport ouders op om vapes af te pakken van hun kinderen en te zorgen dat ze deze niet meer gebruiken. Dit naar aanleiding van het nieuws dat afgelopen jaar zeker veertien kinderen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen als gevolg van vapen.

Vapes met een smaakje zijn sinds 2020 verboden. Toch worden ze nog op veel plaatsen aangeboden. Een totaalverbod op vapen, dus ook op vapes zonder toegevoegde smaakjes, kan Nederland niet alleen invoeren. Dat moet Europees worden geregeld.