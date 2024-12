Slot geschorst voor League Cup-wedstrijd, maar is daar niet van onder de indruk

Arne Slot zit woensdagavond voor het eerst in zijn trainerscarrière een schorsing uit. Hij moet in de kwartfinale van het League Cup-duel tegen Southampton op de tribune plaatsnemen nadat hij zaterdag in de wedstrijd tegen Fulham zijn derde gele kaart dit seizoen kreeg.

Maar de trainer is niet heel erg onder de indruk van zijn schorsing, hij heeft namelijk alleen maar tijdens de wedstrijd last van zijn straf.

"Het is eigenlijk een 'light' versie van een schorsing", vertelt de voormalig Feyenoord-trainer. "Als je wordt geschorst in Nederland, dan mag je niet in de kleedkamer komen en ook de media niet te woord staan. Hier kan ik nog steeds doen wat ik wil, want de meeste invloed heb je voor de wedstrijd en in de rust. Idealiter sta je aan de zijlijn, maar het is wat het is."

Slot kent een geweldige start bij Liverpool. Hij staat met zijn club zowel in de Premier League als in de Champions League bovenaan.