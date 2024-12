Wilders dreigt: niks wijzigen aan asielplannen, anders 'geen zin meer' in kabinet

Wilders vindt dat zijn partij de afgelopen maanden genoeg compromissen heeft gesloten. Afgelopen weken heeft Wilders bijvoorbeeld met enkele oppositiepartijen onderhandeld over minder bezuinigingen op onderwijs.

Genoeg is genoeg

Eind oktober was de PVV uiteindelijk bereid om het omstreden staatsnoodrecht van tafel te halen, omdat coalitiepartij NSC onoverkomelijke bezwaren had. Er kwam een ander plan met strenge asielmaatregelen, vastgelegd in de zogenoemde 'Asielnoodmaatregelenwet'. "Maar op een gegeven moment is het wel klaar, waar ik niet meer ga bewegen. Dat is waar de PVV zegt: genoeg is genoeg."

Vooral regeringspartij PVV heeft de kiezers beloofd met het "strengste asielregime ooit" te komen, maar maatregelen van PVV-minister Faber zijn de afgelopen maanden nog niet gemakkelijk van de grond gekomen.

Kiezer

Wilders vindt dat hij zijn verkiezingsbelofte moet nakomen. "Als als we dat om een of andere reden niet kunnen leveren, moeten we terug naar de kiezer. En de kiezer vragen, geef ons nog meer mandaat om dat nog beter af te dwingen."

In de 'Asielnoodmaatregelenwet' van Faber staat bijvoorbeeld om asielvergunningen nog maar af te geven voor drie jaar, in plaats van vijf jaar. Ook wordt gedacht aan het terugsturen van Syriërs naar veilige gebieden en het opvangen van asielzoekers in sobere 'doorstroomlocaties'.

Geen tegenwicht

Wilders zegt dat de coalitie in elk geval niets moet veranderen aan de plannen voor korte termijn. Maar er staat nog meer op stapel. "Mijn boodschap is dat mijn geduld wel op is. Ik duld geen tegenwicht, omdat ik dan geen zin meer heb in het kabinet."

Wilders voegt er wel aan toe dat hij niet hoopt uit het kabinet te stappen. "Maar op een gegeven moment zal er wel geleverd moeten worden."

Recht van amendement

NSC-leider Omtzigt noemt de uitspraken over het "geen millimeter veranderen" van Wilders "vreemd". Hij benadrukt dat de Tweede Kamer het recht heeft van amendement, dat wil zeggen dat Kamerleden de wetten mogen aanpassen. "Het gaat tenslotte om het beter maken van wetten, zodat ze niet sneuvelen bij de rechter."