Kamer gaat in tegen plan Keijzer: toch nestkastjes in nieuwbouwhuizen

De Tweede Kamer vindt dat de verplichting om bij nieuwbouwprojecten nestgelegenheid voor vogels te realiseren, niet uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moet worden geschrapt. Met een nipte meerderheid van één stem werd dat voorstel van GroenLinks-PvdA-Kamerlid De Hoop vanmiddag aangenomen.

De Kamer gaat daarmee in tegen de plannen van woonminister Keijzer, die onlangs juist bekendmaakte dat ze verplichte nestkastjes voor huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen helemaal niet nodig vindt. Ze zijn volgens haar een voorbeeld van overbodige regels die het bouwen van nieuwe woningen alleen maar vertragen. Daarom draaide ze het voornemen van haar voorganger De Jonge terug.

Direct kwam er veel kritiek op dat besluit, van natuurorganisaties, maar ook vanuit de bouwsector. Nestgelegenheden aanbrengen is een kleine moeite, kost weinig geld en betekent zeker geen vertraging van het bouwproces, redeneerden critici.

Eerst staakten de stemmen

"Symboolpolitiek", oordeelde Kamerlid De Hoop. Zijn motie kreeg steun van D66, CDA, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en regeringspartij NSC. Vorige week staakten de stemmen nog bij een hoofdelijke stemming en daarom werd er vandaag opnieuw gestemd. Van de aanwezige Kamerleden bleken er nu 71 voor, en 70 tegen.

De Kamer benadrukt dat de nestgelegenheden belangrijk zijn om de afname van biodiversiteit in steden en dorpen tegen te gaan. Als ze in de voorschriften staan, gelden in alle gemeenten dezelfde regels en kunnen de nestkastjes gestandaardiseerd geproduceerd worden. Dat is ook goedkoper.

Omdat het om een motie gaat, waarin het kabinet verzocht wordt om de voorschriften voor nestgelegenheden niet uit het Bbl te halen, kan minister Keijzer de wens van de Kamer ook nog naast zich neerleggen.

Eerder zei ze dat ze het er "hartstochtelijk" mee oneens was. Ook sprak ze haar verbazing uit over de steun van coalitiepartner NSC. Keijzer wees erop dat het terugdringen van onnodige regelgeving in de bouw in het regeerakkoord staat en dat de partij van Omtzigt daar zijn handtekening onder heeft gezet.