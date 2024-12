Nog zeven mensen opgepakt voor rellen op Amsterdams Plein '40-'45

De politie heeft nog eens zeven mensen opgepakt voor de rellen op Plein '40-'45 in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Het gaat om Amsterdammers van 14 tot 21 jaar. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging op en rondom het plein.

De onrust rond het plein ontstond in de nacht van 11 op 12 november. In de hoofdstad gold toen al dagen een noodverordening. Die maatregel werd genomen vanwege de ongeregeldheden en geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv een paar dagen eerder.

Een groep van vele tientallen mensen richtte vernielingen aan, gooide met zwaar vuurwerk en bekogelde auto's. Een tram vloog in brand nadat er vuurwerk in was gegooid.

Ook werd een bus bekogeld met stenen en werden antisemitische scheldwoorden geroepen. De ME maakte uiteindelijk een eind aan de onrust op het plein, schrijft de Amsterdamse stadszender AT5.

De politie hield eerder al mensen aan voor onder meer het in brand steken van een politieauto en de mishandeling van een fietser. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.