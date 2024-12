Unilever verkoopt Conimex aan Fins bedrijf

Levensmiddelenfabrikant Unilever heeft het merk Conimex verkocht aan het Finse voedselbedrijf Paulig. Het Nederlandse Conimex is bekend van de Aziatische gerechten.

Paulig maakt veel Texaans-Mexicaanse producten, zoals tortilla's, pitabroodjes en kruiden. Daarnaast heeft het bedrijf een koffie- en sauzentak.

Dat Unilever bezig was om Conimex te verkopen was al langer bekend. Zo meldde persbureau Reuters eerder dat het bedrijf ook aan het kijken is of het Unox kan verkopen.

De fabrikant zegt dat het zich wil gaan richten op de sterkste merken, zoals Knorr en Dove. Eerder zette het bedrijf de ijsdivisie in de etalage. Voor de maker van onder meer Ola, Magnum, Hertog en Ben & Jerry's, is nog geen koper gevonden.

Voor welk bedrag Conimex is verkocht is niet bekend. Unilever verwacht dat de verkoop in april volgend jaar rond is.