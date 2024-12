Glotzbach nieuwe trainer vrouwen ADO Den Haag, gaat dochter coachen

Glotzbach is geen onbekende voor ADO Den Haag. Hij is al sinds het seizoen 2018/2019 actief bij de club uit de Hofstad. De laatste jaren was hij trainer van de meiden onder 16 en onder 17 jaar. In het eerste elftal van ADO spelen momenteel twaalf speelsters met wie hij in de jeugd ook heeft samengewerkt.

"Door zijn ervaring en betrokkenheid bij de club is hij de ideale kandidaat om het eerste vrouwenteam verder te ontwikkelen en te professionaliseren", zegt de club.

Lauren Glotzbach in selectie

Glotzbach krijgt bij ADO Den Haag zijn eigen dochter onder zijn hoede. De 21-jarige Lauren Glotzbach is middenvelder bij de Haagse club.

"In de jeugdopleiding heb ik meerdere seizoenen met haar samengewerkt en dat is altijd professioneel verlopen. Het team komt op de eerste plaats en daarom zal ik altijd keuzes maken in het belang van de ploeg", laat hij weten.

ADO staat momenteel zevende in de Azerion eredivisie. De afgelopen twee jaar werd de club vijfde.