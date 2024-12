Israëls investering in Golanhoogten: veiligheidsgarantie of strategische uitbreiding?

"We hebben al genoeg problemen", zegt de voormalig Israëlische premier Ehud Olmert in reactie op het plan om meer geld vrij te maken voor nederzettingen op de bezette Golanhoogten.

Afgelopen zondag keurde de Israëlische regering het extra budget van 40 miljoen shekel (15 miljoen euro) goed. Daarmee wil het kabinet meer nederzettingen en een verdubbeling van de bevolking op de Golanhoogten realiseren. "De versterking van de Golan is de versterking van de staat Israël, en dat is vooral in deze tijden belangrijk", zegt premier Netanyahu.

"Netanyahu zegt dat we niet geïnteresseerd zijn in een confrontatie met Syrië en dat hij hoopt dat we niet met de nieuwe leiders van Syrië zullen hoeven vechten. Maar waarom doet hij dan precies het tegenovergestelde?", vraagt Olmert zich af in een interview met de BBC.

Het extra bedrag komt bovenop het al bestaande budget van 1 miljard shekel (260 miljoen euro) dat de regering van voormalig premier Bennett in 2019 goedkeurde. Toen al was het doel de bevolking te verdubbelen. Met het geld zouden nieuwe infrastructuur en wijken worden gebouwd. Ook zou er worden geïnvesteerd in werkgelegenheid voor Israëliërs in het bezette gebied.

Israël bezette de Golanhoogten in de Zesdaagse Oorlog in 1967 en annexeerde het in 1981. Die annexering wordt internationaal alleen door de VS erkend. Op de Golanhoogten wonen zo'n 25.000 Israëliërs in enkele tientallen illegale nederzettingen naast zo'n 20.000 Syriërs, grotendeels druzen, die niet zijn gevlucht toen het gebied in handen van Israël kwam. Een deel van de druzen heeft ook een Israëlisch paspoort.

"Je kunt een gebied beveiligen door militair aanwezig te zijn. Maar ook door het te bevolken, creëer je een sterkere buffer tegen vijanden", zegt Peter Malcontent, historicus en universitair docent internationale betrekkingen.

Volgens de Israëlische politiek analist Ori Goldberg is het vooral een politiek gebaar. "40 miljoen shekel is een druppel op een gloeiende plaat en zal de bouw van nederzettingen niet versnellen. Deze aankondiging is bedoeld als gebaar aan de bevolking dat Israël in hun veiligheid investeert."