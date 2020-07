Kamer wil veevoerplannen laten doorrekenen, maar Schouten wil geen uitstel

Minister Schouten van Landbouw houdt vast aan de plannen om de uitstoot van stikstof uit mest te verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. "En dat plan moet ook zo snel mogelijk ingaan om onder meer de bouw weer vlot te trekken. Een plan van CDA en VVD om nieuwe berekeningen te maken levert vertraging op, terwijl die tijd er eigenlijk niet is."

Toch stemde de Tweede Kamer vannacht om half vier voor de motie van CDA en VVD om haar plan en het alternatieve plan van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Boeren voerden gisteravond met tractoren actie in het centrum van Den Haag, onder meer bij het Binnenhof. Ze vertrokken rond middernacht. Defensie sloot het centrum met vrachtwagens af. Boeren willen vanmiddag opnieuw actievoeren in Den Haag, op het Binnenhof.

'De tijd is beperkt'

Schouten wil de veevoer-regeling verplichten, tot woede van veel boeren. Die willen de eiwitten in het veervoer verlagen op basis van vrijwilligheid. Volgens Schouten is dat te vrijblijvend.

Schouten betwijfelt of het Planbureau voor de Leefomgeving het alternatieve voorstel van de boeren op tijd kan narekenen. "Ik zal bij het PBL moeten nagaan of ze ook in staat zijn om dat narekenen te doen."

Ze wijst erop dat haar plan nu al moet ingaan. "De tijd is beperkt. Ik weet niet of het lukt." Dat de motie is aangenomen betekent volgens Schouten niet dat de maatregel niet ingaat. Farmers Defence Force noemt de plannen van Schouten "desastreus". Ze zouden ten koste gaan van de gezondheid van koeien.

De minister bestrijdt dit en stelt dat Nederlandse koeien over het algemeen meer eiwit krijgen dan ze nodig hebben. "We gaan niet door de ondergrens van de diergezondheid", zegt ze in een reactie op de protesten. Ze wijst erop dat ze over haar plannen met boerenorganisaties heeft overlegd en dat die met een voorstel kwamen dat het stikstofprobleem niet zou oplossen.