Twan Huys gaat bij KRO-NCRV opnieuw College Tour presenteren

Presentator Twan Huys gaat werken voor de KRO-NCRV. Voor de omroep gaat hij onder meer weer het programma College Tour maken. Dat is te zien vanaf mei. Huys bedacht het programma en presenteerde het eerder van 2007 tot 2018.

In september 2018 vertrok Huys van de publieke omroep, waar hij Nieuwsuur presenteerde, naar RTL. Daar kreeg hij zijn eigen talkshow, als opvolger van Humberto Tan: RTL Late Night met Twan Huys. Matthijs van Nieuwkerk nam de presentatie van College Tour over. Vanwege tegenvallende kijkcijfers werd RTL Late Night in maart 2019 van tv gehaald en eindigde Huys' overeenkomst met RTL.

Buitenhof en Waarde van de Aarde

Dit jaar keerde Huys weer terug bij de NPO als presentator van Buitenhof. Daar blijft Huys aan verbonden, hoewel het programma een samenwerkingsverband is tussen AVROTROS, BNNVARA en VPRO.

Huys gaat ook andere programma's maken voor KRO-NCRV. Vanaf maart is dat onder meer het nieuwe programma Waarde van de Aarde, volgens de omroep "een nieuw onderzoeksprogramma waarin we de onzichtbare strijd om de beperkte bodemschatten in beeld brengen".