Surinaamse oud-vicepresident verdacht van vernieling

De Surinaamse oud-vicepresident Ashwin Adhin is gearresteerd. Dat heeft president Santokhi gezegd in de Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement. Adhin, die vicepresident was onder president Bouterse, werd aangehouden omdat hij vrijdag niet kwam opdagen toen hij zich bij de rechtbank moest melden.

De politie wil hem verhoren in verband met vernielingen op zijn voormalige kantoor. De vernielingen werden aangetroffen na de machtswisseling. Er is voor zo'n 90.000 euro aan apparatuur kapotgemaakt.

De nieuwe regering in Suriname is ruim honderd dagen actief. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu misdrijven door politici en ambtenaren van het vorige kabinet. Bij zijn aantreden had Santokhi al aangekondigd dat hij corruptie en andere ambtsmisdrijven hard wil aanpakken.

Santokhi liet in het parlement weinig over de zaak los. Hij wilde alleen zeggen dat er overleg is geweest met de procureur-generaal "om alle zaken van politieke ambtsdragers over misdrijven te onderzoeken".