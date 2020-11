SP zet 'geradicaliseerde zolderkamercommunisten' de partij uit

De SP zegt geen dubbel lidmaatschap te accepteren. "Daar zijn de statuten heel duidelijk over. En wij accepteren ook niet dat een handjevol geradicaliseerde zolderkamercommunisten probeert om onze partij over te nemen", zegt Hoekstra. "Als je zelf aan de verkiezingen wil meedoen, dan moet je zelf een partij oprichten."

De opvattingen van de groep zijn behoorlijk radicaal, zegt Hoekstra. "Ze zeggen echt heel enge dingen. Zij willen de bevolking bewapenen om over te gaan tot een burgeroorlog. Dat accepteren wij niet. We laten niet toe dat zij onze partij gebruiken om daartoe op te roepen."

Het Communistisch Platform bestaat al langer, maar is volgens het SP-bestuur recent een andere richting ingeslagen. "Eerder was het een klein groepje communisten dat marxistische boeken besprak. Maar in de afgelopen maanden zijn ze zich meer gaan organiseren en proberen ze grotere groepen aan zich te binden."

SP bereid een stap naar rechts te doen

Volgens de geroyeerde leden heeft het partijbestuur een andere reden om het Communistisch Platform weg te zetten als politieke partij. Namelijk de kritiek die klinkt op de wens van de SP om na de volgende verkiezingen mee te regeren en het feit dat partijleider Lillian Marijnissen daarbij samenwerking met de VVD niet uitsluit.

"Op de Algemene Ledenvergadering van ROOD, de jongerenafdeling van de SP, is een motie aangenomen tegen regeringsdeelname. Daar is Marijnissen best wel van geschrokken. Het is vervolgens toegeschreven aan Communistisch Platform", zegt Kemerink. "Daarna volgden de aanmerking als partij en de royementen."

"De partij is bereid een stap naar rechts te doen voor regeringsdeelname", zegt Ootjers. "Klassiekere standpunten worden steeds meer weggedrukt. Als dat gepaard gepaard gaat met aanvallen op kritische leden, dan lijkt het me duidelijk dat het de wens is om salonfähig te worden en in te zetten op regeringsdeelname."