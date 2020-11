Opnieuw gejubel over een coronavaccin. Is het nu zeker dat ze werken?

Bij het bekendmaken van de tussentijdse resultaten waren er 95 proefpersonen besmet geraakt met het coronavirus. Omdat 90 van hen in plaats van het vaccin een placebo hadden gekregen, kon Moderna vaststellen dat de effectiviteit van het vaccin 94,5 procent is. Daarnaast moeten de proefpersonen minimaal twee maanden geleden zijn ingeënt, om te kunnen bepalen of het vaccin veilig is.

Het zal nog enkele weken duren voordat het einddoel van dit stadium van het onderzoek is bereikt, verwacht hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van het UMCG: "Je moet wachten tot er voldoende mensen geïnfecteerd zijn, voor dit vaccin is het doel op zo'n 160 mensen gesteld."

Goed nieuws zeggen vaccinexperts, want de vaccins werken met dezelfde nieuwe mRNA-methode. Die methode leverde niet eerder een succesvol vaccin op. Wat weten we over het Moderna-vaccin en wat moet nog onderzocht worden? Vier vragen en antwoorden.

Vorige week was het Pfizer dat met hoopvol nieuws kwam over een coronavaccin, vandaag volgde Moderna. Het vaccin heeft een effectiviteit van 94,5 procent , maakte de farmaceut bekend. Dat is zelfs hoger dan de 90 procent van Pfizer.

Moderna over nieuw vaccin: 'Volgend jaar kunnen we 500 miljoen doses leveren' - NOS

Als dat is gebeurd, gaat het vaccin ter beoordeling naar het Europees Medicijnagentschap (EMA). Het EMA heeft vanwege de urgentie ook al meegekeken met de fase 1- en fase 2-studies. Cecile van Els, hoogleraar vaccinologie van de Universiteit Utrecht, schat in dat het vaccin daarom over een maand of twee is goedgekeurd. Van Els is ook actief bij het RIVM.

Tegelijkertijd werken farmaceuten al aan de productie van vaccins, om te zorgen dat ze gedistribueerd kunnen worden op het moment dat ze zijn goedgekeurd. Nederland krijgt 3,1 tot 6,2 miljoen vaccins van Moderna, maar wanneer we er hoeveel krijgen, is nog niet bekend. De deal met de EU is officieel ook nog niet rond.

Omdat voor iedere persoon twee injecties nodig zijn, met een tussenpoos van een paar weken, betekent het dat er 1,5 tot 3 miljoen Nederlanders met het Moderna-vaccin gevaccineerd kunnen worden.

2. Wat weten we wel en nog niet over de werking?

Dat het vaccin voldoende antistoffen opwekt tegen infectie lijkt wel zeker, zegt Anke Huckriede van het UMCG. "Dit vaccin maakt net als het Pfizer-vaccin gebruik van mRNA-technologie. Er is nog niet eerder een succesvol mRNA-vaccin op de markt gebracht, dus dat twee onafhankelijke trials nu vergelijkbare resultaten laten zien met dezelfde methode, is bemoedigend."

Ook is duidelijk dat er op korte termijn geen ernstige bijwerkingen ontstaan. Maar wat open blijft staan zijn vragen over de lange termijn: hoe lang is een gevaccineerd persoon beschermd en ontstaan er op lange termijn bijwerkingen?