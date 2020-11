Wereldrecord en mijlpaal voor Dressel op wisselslag

Caeleb Dressel heeft het wereldrecord op de 100 meter wisselslag kortebaan met een flink hap verbeterd. De Amerikaan zwom bij internationale wedstrijden in Boedapest 49,88 en is de eerste zwemmer die op dat onderdeel de grens van de 50 seconden slechtte.

De 24-jarige Dressel, die in 2017 in hetzelfde bad zeven wereldtitels op de lange baan veroverde, was 0,38 sneller dan de oude toptijd van de Rus Vladimir Morozov uit 2018 in Eindhoven.

Derde wereldrecord in Boedapest

Zaterdag had Kira Toussaint bij hetzelfde evenement al een wereldrecord op de 50 meter rugslag laten aantekenen. Met 25,60 scherpte ze de oude toptijd van de Braziliaanse Etiene Medeiros uit 2014 met 0,07 aan.

Adam Peaty zwom zondag op de 100 meter schoolslag een nieuwe mondiale toptijd. Met 55,49 was de Brit 0,12 sneller dan de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh in 2009.