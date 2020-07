Gemeenteraad wil opnieuw Aboutaleb als burgemeester Rotterdam

Zoals verwacht steunt een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad een derde termijn voor burgemeester Aboutaleb. Gisteravond besloot de raad hem voor te dragen voor een herbenoeming. Zijn huidige termijn loopt begin volgend jaar af.

De gemeenteraad heeft zijn beslissing laten weten aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. Die zal de aanbeveling doorgeven aan de minister van Binnenlandse Zaken. De volgende stap is een officiële benoeming bij koninklijk besluit.

Hoeveel stemmen Aboutaleb kreeg is niet bekend aangezien geheim is wat er tijdens de vergadering is besproken. Maar Leefbaar Rotterdam, de grootste partij van de stad, zei eerder tegen een volgende termijn te zijn als daar geen inspraak van burgers bij aan te pas komt.

Ahmed Aboutaleb werd in 2009 benoemd als burgemeester van de stad. Daarvoor was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en wethouder in Amsterdam.