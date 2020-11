Van Praag en Ploegsma gaan 'gezellige Brabander' Van Raaij missen

Ploegsma, in de jaren tachtig voetbalmanager bij PSV, stond samen met Van Raaij (die toen nog penningmeester was) en voorzitter Jacques Ruts aan de basis van grote successen van de Eindhovense club.

"Harry had een slepende tred en zijn rug was een beetje gebogen. Maar toen we elkaar beter leerden kennen, merkte ik dat hij er een verdomd goede kijk op had."

"We kwamen uit een periode van 'net niet' en gingen voor een andere categorie spelers", zegt Ploegsma over de verandering in het transferbeleid, halverwege de jaren tachtig.

"We wilden geen subtoppers meer, maar echte top. Dat heeft een trend ontketend in het Nederlandse voetbal. Als je investeert, kan je daar ook weer een goed bedrag voor terugkrijgen."

'Roepende in de woestijn'

In de tijd dat Van Raaij voorzitter was bij PSV, had Michael van Praag die functie bij Ajax. "Harry was een rustige, gezellige Brabander. Hij was een financiële man, dacht in geld en was heel erg strategisch. Ik was heel anders. Ik was meer supporter."