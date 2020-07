Real Madrid rekent thuis af met Getafe en zet Barcelona op vier punten

De thuisploeg kwam evenmin tot scoren. Dat was vooral de verdienste van doelman David Soria die paraat stond bij schoten van een mikkende Karim Benzema, de inglijdende Junior Vinicius en de vollerende Isco.

Tot grote kansen leidde dat niet. De enige keer dat Real-doelman Thibaut Courtois handelend moest optreden, was toen de bal bij toeval de knie van Mathias Olivera toucheerde en naar de uiterste hoek rolde.

Met een harde tackle van David Timor na al dertien seconden - en de snelste gele kaart van dit seizoen - zette Getafe direct de toon: de gasten waren niet van plan zich zonder slag of stoot gewonnen te geven bij de koploper. De nummer zes van de ranglijst zocht waar mogelijk de aanval in Estadio Alfredo Di Stéfano, waar Real Madrid na de coronastop z'n duels afwerkt.

Real Madrid heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies dat Barcelona dinsdag incasseerde tegen Atlético Madrid (2-2). De koploper in La Liga won zonder groots te spelen thuis met 1-0 van het lastig te bespelen Getafe en heeft met nog vijf speelronden voor de boeg een gat van vier punten met de achtervolger geslagen.

Na een klein uur rust scheerde een schot van Luka Modric net naast het Getafe-doel en daalde aan de andere kant een uithaal van Jaime Mata net te laat. Zo bleef het spel op en neer gaan in de tweede helft.

Treffer en schorsing

De beslissing viel uiteindelijk vanaf de penaltystip. Daniel Carvajal kapte Olivera uit en werd vervolgens gehaakt. De 34-jarige Sergio Ramos had in zijn 450ste competitieduel en 300ste thuiswedstrijd in het shirt van Real Madrid geen problemen met de buitenkans: 1-0.

Toch kende de avond ook een keerzijde voor de aanvoerder, die zijn 645ste wedstrijd voor de Koninklijke afwerkte en daarmee op de clubranglijst naast Santillana op de vierde plaats is gekomen. Door zijn gele kaart - de tiende alweer dit seizoen in La Liga - is Ramos geschorst voor het uitduel met Athletic Club van komende zondag.