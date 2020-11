Ziekenhuisafdeling Winterswijk in quarantaine na corona-uitbraak

Op de afdeling voor longziekten en cardiologie in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn meerdere patiënten en medewerkers positief getest op het coronavirus. Er geldt voorlopig een opnamestop en de patiënten die al zijn opgenomen, verblijven in quarantaine.

Volgens het ziekenhuis zijn niet alle coronagevallen herleidbaar. Alle medewerkers die de afgelopen tien dagen op de betreffende verpleegafdeling zijn geweest en klachten hebben, worden getest. Ook is patiënten die in de risicoperiode langer dan 24 uur op de afdeling verbleven maar inmiddels zijn ontslagen, gevraagd om in quarantaine te gaan.

De huidige patiënten mogen niet van de afdeling af, tenzij ze naar de corona-afdeling worden verplaatst of IC-hulp nodig hebben. Volgens een woordvoerder komt de zorg niet in de knel. "Niet alle medewerkers zijn positief getest", zegt ze tegen Omroep Gelderland. "Er wordt beschermd gewerkt op de afdeling. We kunnen de zorg door laten gaan."

Geen bezoek mogelijk

De opnamestop geldt vooralsnog voor tien dagen. Nieuwe patiënten die toch behandeld moeten worden, worden waar mogelijk op andere afdelingen geplaatst. Bezoek is voorlopig ook niet mogelijk, met uitzondering van terminale patiënten.

Wanneer patiënten voldoende zijn opgeknapt, kunnen ze thuis hun quarantaine afmaken.