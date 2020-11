Djokovic begint ATP Finals met winst op debutant Schwartzman

Novak Djokovic is de ATP Finals in Londen begonnen met een gemakkelijke zege. De als eerste geplaatste Serviër schoof debutant Diego Schwartzman met 6-3, 6-2 aan de kant.

De Argentijn, als achtste ingeschaald, had de vijf eerdere ontmoetingen met Djokovic verloren en geen set gewonnen in hun twee partijen op hardcourt. Ook nu kwam Schwartzman niet in de buurt van setwinst, al brak hij de Serviër wel in de derde game. De nummer één van de wereld repareerde de schade direct en gaf in het vervolg geen breakpoints meer weg.

De 33-jarige Djokovic wordt de oudste winnaar als hij het toernooi, dat als het officieuze WK geldt, op zijn naam schrijft en evenaart dan ook het recordaantal van zes eindzeges van de afwezige Roger Federer die herstellende is van een operatie aan de knie.

Later vandaag treffen in dezelfde groep de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev elkaar nog.