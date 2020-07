City trakteert kampioen Liverpool op erehaag en pijnlijke nederlaag

De Reds eisten vorige week al de Engelse landstitel op en staan een straatlengte voor op City, maar hadden in Manchester weinig in de melk te brokkelen.

Kersvers kampioen Liverpool is in de Premier League door nummer twee Manchester City op een gevoelige nederlaag getrakteerd. Bij rust stond het al 3-0 voor de uittredend kampioen, de uitslag was 4-0.

Na een schot op de paal van Mohamed Salah na een kleine twintig minuten was het uit met de pret voor Liverpool, dat in zijn sterkste opstelling speelde met onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. City combineerde dat het een lieve lust was en vooral Raheem Sterling, die in 2015 met ruzie bij Liverpool was vertrokken, had het op zijn heupen.

De spits verdiende na 25 minuten een strafschop, die door Kevin de Bruyne werd benut voor de 1-0. Tien minuten later maakte Sterling er 2-0 van na een vlotte aanval en nog voor rust kwam er een derde treffer bij: Phil Foden knalde de bal langs keeper Alisson na een assist van De Bruyne. Het was de zeventiende assist van de Belg in dit seizoen.

Tweede nederlaag Liverpool

In de tweede helft kon Liverpool het tij niet meer keren en scoorde City nog een keer. Een schot van Sterling belandde via Alex Oxlade-Chamberlain in het doel voor de eindstand van 4-0.

Voor Liverpool was het pas de tweede nederlaag in de Premier League van dit seizoen. In februari was Watford met 3-0 te sterk voor de Reds.