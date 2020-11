Siem de Jong weg bij FC Cincinnati, dat zijn contract niet verlengt

Het Amerikaanse voetbalavontuur van Siem de Jong in de Major League Soccer is voorlopig ten einde. FC Cincinnati heeft het contract van de voormalig speler van Ajax en PSV, die zowel als aanvallende middenvelder als in de spits inzetbaar is, niet verlengd.

De 31-jarige De Jong maakte de beslissing van zijn werkgever via Instagram bekend. "Het was een moeilijk jaar", schrijft hij, "maar om daar in 2020 over te klagen voelt als onnodig. Ik zal de mensen met wie ik gewerkt heb nooit vergeten. Ik wil iedereen bedanken en wens hen het beste voor de toekomst."

Geen succes

De Jong verruilde in februari Ajax voor FC Cincinnati, de club waar Jaap Stam sinds mei de trainer is. Een succes werd het niet. Hij kwam in zestien wedstrijden in actie, maar wist daarin met nul doelpunten en nul assists niet te overtuigen. Cincinnati eindigde onderaan in de Eastern Conference.

De zesvoudig international, die tijdens een eerdere periode bij Ajax vier keer landskampioen werd (2011, 2012, 2013 en 2014) en met Sydney FC de Australische titel veroverde (2019), kan door de stap van Cincinnati transfervrij op zoek naar een nieuwe club.