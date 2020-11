Bedrijven krijgen voorlopig nog geen boetes voor schijnconstructies

De Belastingdienst gaat voorlopig nog geen boetes opleggen aan bedrijven die zelfstandigen werk laten doen dat eigenlijk een vast dienstverband vraagt. Minister Koolmees van Sociale Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat de geplande ingangsdatum, begin volgend jaar, niet gehaald gaat worden.

Op z'n vroegst wordt er vanaf oktober volgend jaar gehandhaafd op schijnconstructies, maar het kan volgens Koolmees nog later worden. Hij wil langer experimenteren met een soort handleiding voor opdrachtgevers. Die kunnen aan de hand van een vragenlijst bepalen of het werk gedaan moet worden door een werknemer, of dat een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) ook een optie is.

Webmodule

In januari komt er een 'webmodule' online om bedrijven te helpen. De eerste periode zijn opdrachtgevers niet juridisch gebonden aan de uitkomst van de vragenlijst, schrijft de minister. Het is een proef en die moet eerst geëvalueerd worden. Pas daarna kunnen er daadwerkelijk boetes worden opgelegd.

Ook wil Koolmees eerst nog een "breed maatschappelijk gesprek" voeren met bedrijven, opdrachtgevers en zelfstandigen. Daaruit moet naar voren komen welke problemen de betrokkenen verwachten.

Nu zelden een boete

Het kabinet wil schijnconstructies tegengaan. Mensen worden daardoor gedwongen als zzp'er te werken, terwijl ze eigenlijk recht zouden hebben op de veel betere arbeidsvoorwaarden van iemand met een dienstverband.

De Belastingdienst en de Inspectie SZW controleren nu ook al op schijnconstructies, maar er wordt zelden gecorrigeerd of een boete opgelegd.

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), die optreedt namens verschillende belangenorganisaties voor zelfstandigen, zegt het uitstel te begrijpen. "De webmodule hapert, het is als instrument nog niet gereed. Dat komt onder meer omdat een duidelijke definitie ontbreekt van wat precies een zelfstandig ondernemer is", zegt VZN-voorzitter Christel van de Ven. "Wij zien uit naar het brede maatschappelijke gesprek, om goed te kunnen vaststellen waar het om gaat."