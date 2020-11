Directeur Europees RIVM: na tweede golf massatesten op corona

Als de tweede golf coronabesmettingen eenmaal voorbij is, zouden massatesten kunnen helpen om een derde golf te voorkomen. Daarbij zou de hele bevolking van een regio waar het virus toch weer oplaait, getest moeten worden. Dat zegt het hoofd van het ECDC, de Europese overkoepelende organisatie voor onder meer het RIVM, in een interview met de NOS.

"We moeten nu bedenken wat we moeten doen om een derde golf te voorkomen", zegt ECDC-directeur Andrea Ammon. "Massatesten zijn een methode, zeker als er massaal getest wordt met sneltesten en de resultaten snel beschikbaar zijn. Dat zou je dan met een zekere regelmaat moeten herhalen."

Het idee is niet nieuw. Slowakije probeerde al in één weekend de gehele bevolking te testen. In België pleiten wetenschappers zelfs al voor het wekelijks testen van de hele bevolking na deze golf. Door testresultaten van honderden individuen tegelijk te analyseren, zouden de laboratoria dat ook aan kunnen. Voorwaarde is wel dat er veel minder coronabesmettingen zijn dan op dit moment.

"Die massatesten zullen mensen eruit halen die helemaal geen of heel weinig symptomen hebben. Door hen te isoleren, kan het virus zich dan niet verder verspreiden", zegt Ammon. "Het is vanaf een bepaald moment een goed idee. Misschien niet voor hele landen, maar wel voor een bepaald gebied waar we zien dat er nog besmettingen zijn."

EU nog niet over hoogtepunt heen

Voorlopig zitten de EU-landen nog volop in de tweede golf, zegt Ammon. In Nederland mag het aantal besmettingen de laatste weken dan wat afnemen, in de hele Unie is dat nog niet zo. "We zien de toename wel vertragen, maar we kunnen pas zeggen dat we het hoogtepunt hebben gehad als we echt omlaag gaan. Het is nu nog te vroeg om te zeggen: we versoepelen de maatregelen."

Ook Ammon waarschuwt voor te veel optimisme over een vaccin, waarover de laatste week - ook vandaag weer - positieve berichten kwamen. "In een vroeg stadium zullen ze de maatregelen niet direct overbodig maken", verwacht zij. "Het zal sterk afhangen van de eigenschappen van een vaccin. Hoe goed werken ze? Hoeveel mensen willen gevaccineerd worden? Dat moeten we echt afwachten. Vaccins zijn in ieder geval geen wondermiddel."