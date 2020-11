Formule 1-podcast #17: 'Verstappen moet weekend maar heel snel vergeten'

Maar een vergelijking trekken tussen de legende Schumacher en Hamilton? Dat is onmogelijk, stellen Dekker en Van Buren eensgezind. "Beiden zijn oppermachtig en worden herinnerd als een van de grootsten", zegt Van Buren.

Presentator Amber Brantsen praat in de NOS Formule 1-podcast met commentator Louis Dekker en autocoureur en simulatorexpert Rudy van Buren over het afgelopen raceweekend. Waarin genoeg gebeurde op het glibberige circuit in Istanbul, maar de aandacht uiteindelijk toch uitging naar Lewis Hamilton die het record van Michael Schumacher evenaarde door zijn zevende wereldtitel veilig te stellen.

Waar Hamilton een weekend had om nooit te vergeten, was het volgens Dekker voor Verstappen een weekend om zo snel mogelijk te vergeten. Hij was op jacht naar de tweede plaats van Sergio Pérez, toen hij vanwege de de gladheid ineens van de baan spinde.

"Pérez maakte een klein foutje, waarop Max dacht: 'nu ben je van mij'. Maar hij trapte in zijn eigen val. Je kan het overal aan wijten, maar in dit geval was het gewoon niet goed."

Hand in eigen boezem

En daarvoor mag Verstappen volgens de commentator best de hand in eigen boezem steken. "Hij maakt weinig fouten, doet bijna alles goed. Maar als-ie dan een fout maakt, geef het dan ook toe."

Van Buren: "De eerste dertig ronden deed Verstappen geen rare dingen en was het wachten op de kans. Dan loopt het fout af. Ja. Het is er eentje om te vergeten."

Over twee weken krijgt de Red Bull-coureur weer een nieuwe kans op de zege, dan strijkt het hele F1-circus neer in Bahrein.